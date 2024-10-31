Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan’da köprü açılışına katıldı ardından 5 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kozan’ın İdemköy Köyü’ne yapılan köprünün açılışı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, bürokratlar ve köy sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kozan’a yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, köprü, yol, altyapı hizmetleriyle Kozan’da ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini açıkladı. Kozan’a önemli kaynak aktardıklarını anlatan Başkan Karalar, Adana tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Yedigöze’den Kozan’a su getirme projesiyle ilgili de bilgi verdi.

Kozan’da Şevkiye ve Cumhuriyet mahalleleri arasında önemli bir köprü daha yapıldığını ve yakında açılacağını bildiren Başkan Zeydan Karalar, Belediye başkanlığının, halka hizmet etmenin çok kutsal bir iş olduğunu vurguladı.

Başkan Karalar, şöyle devam etti:

“Bu işi yapmak için öncelikle ülkenizi çok seveceksiniz, yaşadığınız yeri çok seveceksiniz, yani harbi Adanalı olacaksınız. O kentte yaşayan insanları da çok seveceksiniz. Gece gündüz çalışma gerektiren bu işi sevmeden, o şehrin insanlarına hizmet etmekten mutlu olmadan yapmak mümkün değil. Ben ülkemi, şehrimi ve hemşehrilerimi çok seviyorum.”

Şu ana kadar devasa işler yapıldığını ve aynı şekilde büyük işleri hemşehrilerinin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, depremler sırasında Kozan’da 400’ü aşkın evin hasar gördüğünü hatırlatarak, bunların tamamının onarımını ücretsiz gerçekleştirdiklerini belirtti.

Halka hizmete her şartta devam edeceklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, İdemköy sakinlerinin istek ve taleplerini de dinledi.

Karalar’ın halka hitabının ardından köprünün açılışı törenle gerçekleştirildi.

Muhtarla toplantı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İdemköy Köprüsü’nün açılışının ardından aynı gün Kozan’da; Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan muhtarlarıyla bir araya geldi. Karalar, kentin her köşesine eşit şekilde ve önemli hizmetleri götürmeyi sürdürecekleri bildirdi.

Başkan Zeydan Karalar, muhtarların yol arkadaşları olduklarının altını çizdi.