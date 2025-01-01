Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, bu yıl belediye çalışanlarına promosyonun 75 bin 600 lira olacağını söyledi.

Atlı, 2024 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde emek veren işçilerin haklarını korumak ve iyileştirmek için bu yıl maaş promosyonunu artırdıklarını belirterek, "Bölgede en yüksek promosyonu vereceğiz. Bu yıl 75 bin 600 TL promosyon verilecek. Kadrolu personele hayırlı olsun" dedi.

Kozan Belediyesi olarak en büyük yatırımı öğrencilere yaptıklarını aktaran Atlı, ilçede asgari ücret altında geçinen ailelerin çocuklarını ücretsiz eğitim desteği ile geleceğe hazırlayacaklarını da ifade etti.

İlçede tarih, turizm ve eğitim alanında kalkınma süreci başlattıklarının altı çizen Atlı, şöyle devam etti:

"Yılın son gününde bugüne kadar ne yaptık ve bundan sonra ne yapacağımızı önce çalışma arkadaşlarımıza ardından kamuoyuna şeffaf bir yönetim anlayışı ile açıklamak için bir araya geldik. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçemizde parklarımız, tarihi alanlarımız ve ilçemizin tamamı adeta şantiye alanına döndü. Belediyemizde kurumsal çalışma sistemine geçmemizin yanı sıra yeni binamıza da taşındık. 45 milyon maliyeti olan bir yapıyı belediye ekip arkadaşlarımızla 17 milyon maliyete düşürerek büyük bir özveriyle ilçemize yakışır kurumsal binamızı hizmete sunduk. Burada emek veren emekçi arkadaşlarımızın hakkı ödenmez ama primle destekledik ve ödüllendirdik. Onları hep birlikte alkışlamak istiyoruz."

Göreve başladığında Kozan Belediyesi’nin 300 milyon lirayı aşan bir borç yükü olduğunu ifade eden Atlı, "160 milyon liralık esnaf borcumuzu 40-45 milyon lira bandına indirmiş durumdayız. 2025 yılının Mayıs ayına kadar Vergi Dairesi’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan tüm borçlarımızı ödeyerek geçmiş dönem borçlarımızı sıfırlayacağız" dedi.

Belediyeye ait tesislerin zarar değil kar ettiğini aktaran Atlı, yeni yatım alanları ile özellikle öğrencilere ve tarım laboratuvarı kurulması için öncelikli bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kozan Belediyesi bünyesinde bir vakıf kuracaklarını duyuran Atlı, halı sahalardan elde edilen gelirlerin vakfa aktarılacağını ve bu gelirlerin öğrencilere burs olarak verileceğini belirtti. Ayrıca, kütüphane ve etüt merkezi projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

2025 yılında Adnan Menderes Parkı’nın tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacağını söyleyen Atlı, şehirdeki tarihi alanların iyileştirilmesi için de projeler hazırlandığını kaydetti. Atlı, Atatürk Parkı’nı Şevkiye bölgesindeki yeni bir parkla birleştirilerek yürüyüş yolları projesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Çıkışta tüm çalışanlara çiçek ve hediyeler takdim edilerek 2025 yılının Kozan’ın tarih, turizm alanında gelişim senesi olacağı ifade edildi.