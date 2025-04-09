DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı birçok köyün içme suyunu sağlayan Eşeler Yaylasında maden aranacağı iddiaları gerilime neden oldu. Görüşme yapmak için kırsal mahalleye gelen firma yetkilileriyle köylüler arasında tartışma yaşandı.

Acıpayam ilçesine bağlı birçok köyün içme suyunu sağlayan Eşeler Yaylasında krom demir madeni aranacağı iddiaları, tartışmaları da beraberinde getirdi. Burdur ve Denizlli illeri bölgesinde krom madeni arama ruhsatı bulunan firmanın Karamanlı, Yeşilova ve Acıpayam ilçeleriyle Güney, İstiklal, Dodurga ve Yazır mahalleri bölgesinde krom ocağı kapasitesini artırmak için hazırladığı proje kapsamında halkın bilgilendirilmesi için toplantı yapılacağı duyuruldu. İçme suyu kaynaklarının kirleneceğini düşünen köylüler, bugün Yazır Mahallesi meydanında eylem yaptı. Görüşme yapmak için kırsal mahalleye gelen firma temsilcileri, tepkiler üzerine mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Jandarma ekipleri, gerilimin artmaması için köy meydanında önlem aldı.

Eşeler Yaylasında maden araması yapılmasını istemediklerimi belirten Yazır Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, "Buradaki anıt ağaçların yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Eşeler Yaylasına özgü birçok endemik bitki bulunuyor. Bu bitkileri koruyup, gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Salda Gölü, Eşeler Yaylasından beslenmektedir. Salda Gölünde suların çekişmesine müsaade etmeyeceğiz ve gölü korumak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu bölgede küçükbaş hayvancılık yapan çok sayıda çoban var. Bunlar hem bizim et ve süt ihtiyacımızı karşılıyor hem de kendi geçip kaynaklarını sağlıyorlar. Bu çalışmalara izin verilirse, çobanların hali ne olacak. İçme suyu kaynaklarımızın yüzde 90’ı Eşeler Yaylasından doğuyor. Yetkililerle defalarca görüşmemize rağmen bir sonuç alamadık. Biz bu madenin genişlemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu yayla Karamanlı, Güney, Yeşilova, Yazır, Dodurga ve Salda başta olmak üzere geniş bir kesime hitap ediyor. Bu yüzden biz kararlılığımızı sürdüreceğiz. Suyumuza, ormanlarımıza, hayvanlarımıza ve doğamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tek amaçlarının bölgenin içme suyu kaynaklarını korumak olduğunu kaydeden Eşeler Yörük Kültür Derneği Başkanı Şaban Genç ise "Eşeler Yaylası bölgenin en önemli içme suyu kaynağıdır Yaylamızda 3 tane önemli doğal kaynak bulunuyor. Bunlardan birisi Türkiye’nin en temiz gölü olan Salda Gölünü besliyor. İkincisi de Acıpayam ilçesine bağlı birçok köyün içme suyunu karşılıyor. Üçüncü kaynak ise Dalaman Çayına akıyor. Halk arasında Tefenli tarafındaki madenden dolayı bu kaynağın kirlendiği konuluyor. Bu yüzden biz bölgede maden araması yapılırsa doğanın ve içme suyu kaynaklarının zarar göreceğini düşünüyoruz. Su kaynaklarımızın kirletilmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.