Sivas’ta görülen şap hastalığı sonrası 17 köy karantina altına alındı. Köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı yasaklandı.

İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyünde bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. Kerimmümin köyü ile çevresinde bulunan Kıldır, Töngel, Karacaören, Bakırcıoğlu, Söğütpınar, Erenler, İğdecik, Buğdayören, İncetaş, İğnebey, Danaören, Yiğitler, Yeniyapan, Yeniköy, Yılanlıkaya ve Hamzaşeyh köyleri karantina altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahse konu şap hastalığının yayılmaması adına 17 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışını yasakladı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken köylerde uygulanan karantinanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.