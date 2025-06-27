Erzurum’un Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün, yöresel gelenek ve göreneklerin yaşatılmasıyla dikkat çekti.

Ayşenur ile Adem Alver çiftinin düğününde, eski düğün adetlerine bağlı kalınarak renkli ve anlamlı anlar yaşandı. Gelin kınası, geleneklere uygun şekilde kız evinden alınıp davul-zurna eşliğinde peşrev çekilerek götürüldü. Kınalar, tepsiler içinde Türk bayrağıyla süslenerek taşındı. Gelin tarafı, damat tarafını kapıda karşıladı ve kına sinilerini oynayan gençlerden teslim aldı.

Düğünde ayrıca mahalle gençlerinin neşeli bir geleneği de yaşatıldı. Ormanlı Mahallesi’nden Batuhan Akbulut, İsmail Talha Arı, Bilal Altunkaynak ve Emre Arı, damat konvoyunun önüne sembolik olarak okey masası kurarak yolu kesti. Bahşiş alınmasının ardından masa kaldırılarak konvoya geçiş izni verildi.

Mahalle sakinlerinin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğün, geçmişten günümüze uzanan geleneklerin yaşatılması açısından örnek teşkil etti. Damat Adem Alver, "Düğünümüzü eski örf ve adetlerimize göre yapmaya çalıştık. Eskiden pehlivanlar peşrev çekerek gelinin kınası sinilerle giderdi, biz de bu geleneğimizi yaşatmaya çalıştık" dedi.