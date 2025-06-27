Bursa’da hakkında 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş., Narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltı sırasında şüphelinin yakınları polise direnince bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Hakaret", "Hırsızlık", "Yağma", "Görevli Memura Direnme" ve "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" gibi çeşitli suçlardan toplamda 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş.’nin saklandığı adres tespit edildi.

Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalanmak istenen K.Ş., kısa süreli bir kovalamacanın ardından ekiplerce etkisiz hale getirildi. Ancak olay yerine gelen yakınlarının müdahalesiyle gerginlik yaşandı. Polis ekiplerine hakaret eden ve direnç gösteren şahıslar nedeniyle kısa süreli arbede çıktı. Bu sırada bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaşananlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan K.Ş., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.