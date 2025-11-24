Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden iki sporcu Floor Curling müsabakalarında Türkiye ikincisi olarak Milli Takım kampına seçildi.

17-23 Kasım tarihleri arasında Samsun'da yapılan Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Toparlar Ortaokulu öğrencisi Melisa Demirkol ve Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Nejla Eşmeli Türkiye ikincisi olup Milli Takım kampına seçildi. Toparlar Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Samsun'da yapılan Floor Curling Türkiye Finallerinde 8.Sınıf Öğrencimiz Melisa Demirkol ve mezun öğrencimiz Esma Nejla Eşmeli'den oluşan takım Türkiye 2'incisi olarak Milli Takım seçmelerine katılım sağlamışlardır. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadeleri kullanıldı.