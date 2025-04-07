Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda sporcular ve sporcu ailelerinin katılımıyla düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla ve Köyceğiz GSİM, Muğla Satranç İl ve Köyceğiz İlçe Temsilciliğinin organize ettiği turnuvaya dört farklı yaş kategorisinde; Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris ve Muğla merkezden 62 sporcu katıldı. Köyceğiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan katılarak dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan; "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. Yılı nedeniyle düzenlenen turnuva vesilesiyle ülkemizin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutlarım. Milli Bağımsızlık yolunda mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" diyerek, turnuvaya katılım sağlayan sporcu, velilerine ve turnuvada emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.