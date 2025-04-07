Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin narkotik köpek Petra’nın tepki verdiği valizden çıkması is dikkat çekti.

Abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza Abartılı egzoz taktıran Tofaş sürücüsüne 9 bin 267 TL ceza

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra’nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA