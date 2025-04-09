Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde okul müdür ve müdür yardımcıları masa tenisi müsabakalarında buluştu.

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"Maarifin Yöneticileri Sporda Buluşuyor" projesi kapsamında Köyceğiz ve Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdür ve müdür yardımcıları arasında oynanan Masa Tenisi müsabakası Köyceğiz’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri arasında Köyceğiz Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakayı Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri kazandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, müsabakaya katılan tüm sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İHA