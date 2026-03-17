Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Emine Yılmaz, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Emine Yılmaz'ın bahçesinde beslediği keçiler için çağırdığı veteriner, eve geldiğinde yaşlı kadını evin bahçesinde hareketsiz halde buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren veterinerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin ardından, yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazenin adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.