Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm ülke ile aynı anda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen yarışma sınavının sabah oturumuna liseli gençler, öğleden sonraki oturumuna ise üniversiteli gençler katıldı. Yarışmacılar lise kategorisinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV yayınlarından "Diyanet İşleri Başkanlığı Temel Dini Bilgiler" ve "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz" isimli eserlerden, üniversite kategorisinde ise "Diyanet İslam İlmihali" ve "Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz" isimli eserlerden sorumlu tutuldular. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz’le birlikte sınav salonlarını gezerek öğrencilere başarılar dilediler. Müftü Karagöz öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Kaybedeni olmayan ama ödülü de çok değerli olan bir sınava katılmaktasınız. Rabbimizin adıyla başlanan her işin yardımcısı Allah’tır. Rabbimizin adıyla besmeleyle sınava başlayalım. Yarışmanın organizasyonunda emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, başarı her daim sizlerle olsun, Rabbim sizlere muvaffakiyetler ihsan etsin" ifadelerini kullandı. Her iki oturumun sonunda sınava katılan öğrencilere Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesince hediye ve ikramlarda bulunuldu. Öğrenciler yarışma sonuçlarını 45 gün içerisinde Diyanet işleri Başkanlığı’nın internet adresinden öğrenebilecekler.