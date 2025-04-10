Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaymakam Mustafa Maslak’a 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle ziyaret gerçekleştirdi. Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve Emniyet Müdürlüğü personelleri Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Mustafa Maslak, nazik ziyaretleri için Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve polis memurlarına teşekkür etti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, bu vesileyle tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarının 1O Nisan Polis Haftası’nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA