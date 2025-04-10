Muğla’da denetimli serbestlikten faydalanan ve eski hükümlülerin meslek edinmeleri, iş başında eğitim almaları ve meslek sahibi olmaları için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türkiye’de oteller zinciri bulunan işletme arasında geçen ay protokol imzalanmıştı.

Denetimli Serbestlikten yararlanan ve eski hükümlüleri kapsayan protokol Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve firmanın yetkilileri arasında imzalanmasının ardından başvurular başladı.

Bodrum’dan Alanya’ya kadar uzanan sahil bandında 16 tesisiyle hizmet veren oteller zinciri, denetimli serbestlikten yararlanan ve eski hükümlülerin otellerinde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla mevsimlik olarak personel istihdam edecek. Proje ile denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin özel sektörde iş bulmaları, meslek edinerek ekonomik bağımsızlık kazanmaları ve sosyal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Oteller bünyesinde tüm birimlerde çalıştırılmak üzere konaklama, yemek dahil, tam maaşlı ve sigortalı personeller alınacak. Denetimli serbestlikten yararlanan ve eski hükümlüler başvurularını Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bizzat gelerek yapacaklar.