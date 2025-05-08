Köylerine yapılmak istenen maden ocaklarını protesto eden Zara Maden Faaliyetlerini Durdurma Komisyonu, "Temiz hava, temiz su, doğal yaşam bir şirketin kar hırsına kurban edilemez" diyerek, karardan dönülmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Bolucan, Söğütözü, Yanık ve Dipsizgöl köylerine yapılmak istenen maden ocaklarına karşı yöre halkı eylem yaptı. Zara Maden Faaliyetlerini Durdurma Komisyonu, Bolucan’da bilirkişi heyetinin keşif yapmasını protesto etti. Yöre halkı ve komisyon üyeleri, keşif için gelen yetkililere "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" diyerek tepki gösterdi.

Burada yapılan ortak basın açıklamasını Zara Maden Faaliyetlerini Durdurma Komisyonu’ndan Ali Doğan okudu.

"Rant uğruna doğamız katledilecek"

Yapılmak istenen maden ocaklarının doğayı ve kültürlerini tehdit ettiğini belirten Ali Doğan, "Doğamıza, kültürümüze ve köylerimizin geleceğine sahip çıkmak için buradayız. Çünkü Zara’mızın köyleri madencilik faaliyetleri adı altında kâr ve rant uğruna parselleniyor. Maden ocakları, kömür ocakları, tuz ocakları dağlarımızı, yaylalarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı ve kadim inanç merkezlerimizi tehdit ediyor. Biz bu talana dur demek için buradayız. Temiz hava, temiz su, doğal yaşam bir şirketin kâr hırsına kurban edilebilir mi?" diye konuştu.

Doğan; söz konusu köylerde maden ocaklarının yapılmasının ardından arıcılığın biteceğini, yayla kültürünün yok olacağını, endemik bitkilerin yok olacağını, nesli tükenme tehlikesindeki hayvanların yuvalarının yok edileceğini ve su kaynaklarının kuruyacağını söyledi.

Projenin durdurulmasını istediler

Ali Doğan, projenin durdurulması için yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"ÇED gerek yok, kararı hangi bilimsel gerekçeyle verildi? Yöre halkı bu karardan haberdar edildi mi? Bir köyü yok etmeye kim cesaret edebilir? Bizler köylerimizi terk etmek için değil, yaşatmak ve geri dönmek için derneklerimizi kurduk. Bugün yetkililere sesleniyoruz; bu proje derhal durdurulmalıdır! Bölge doğal ve kültürel sit alanı ilan edilmelidir. Doğamızı, kültürümüzü ve geleceğimizi yok edecek hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. En büyük zenginlik yer altında değil, insan hayatındadır!"