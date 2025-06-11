Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekipleri Köşk ilçe merkezinde kurulan ilek pazarında denetim ve kontrolleri gerçekleştirdi.

Her yıl yazın başlangıcında incir ilekleri Köşk ilçe merkezinde kurulan satış pazarında yerini alıyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal yapılan denetim ve kontroller sonrası, "İlek tebliği gereği İlçemiz merkezinde kurulan ilek pazarında denetim ve kontroller yapıldı. Değerli üreticilerimizin uygun fiyatlı, sağlıklı ve yöresine uygun ilek temini için bilgilendirme yapıldı" yazılı açıklamasında bulundu.