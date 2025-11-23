Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Koro Kültürü Derneği tarafından düzenlenen "Korolar Maratonu"nun 10.’suna ev sahipliği yapıyor. İki gün boyunca ülkenin en önemli korolarını ağırlayacak etkinliğin ilk günü görkemli bir açılışla gerçekleştirildi. Koroların muhteşem performanslarıyla Balıkesirliler, müzik ziyafeti yaşadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her yıl Koro Kültürü Derneği tarafından farklı bir kentte düzenlenen "Korolar Maratonu"nun 10.’suna ev sahipliği yapıyor. 22-23 Kasım günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ülkenin en iyi korolarını ağırlayan "Korolar Maratonu" ilk gününde görkemli bir açılış gerçekleştirdi. İki gün boyunca; 18 koro ve 750 koristin katılımıyla gerçekleştirilecek Korolar Maratonu, Altıeylül Cumhuriyet Çocuk Korosu’nun muhteşem performansıyla başladı. Müziğe gönül veren herkesi aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlayan Korolar Maratonu’nun ilk gününün devamında; Manisa Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, Denizli Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu, AYKÜSAD Polifonik Koro, We Play Choral, Odakoro, LÖSEV Gönüllü Korosu, Daphne Kadın Korosu, Ayvalık Gençlik Korosu, Kabataş Erkek Lisesi Gençlik Korosu-Fauna ve Orphe sahne alarak Balıkesirlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Koro Kültürü Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Devlet Çoksesli Korosu Daimi Şefi Dr. Burak Onur Erdem’in "Müzik Öğretmenleri Eğitim Programı Konseri" ile hemen ardından gerçekleştirilen Viva La Musica Korosu’nun "Orf Atölyesi İki Yakanın Yankısı" adlı müzik, hareket ve dansı bir araya getiren etkinlikleri büyük beğeni topladı.

"Balıkesir kültür ve sanatla anılacak"

Balıkesir’i, kültür ve sanatla anılan bir kent haline getirme konusunda büyük bir özveri gösteren ve Balıkesir Şehir Tiyatrosu’nun kurulumu konusunda önemli adımlar atan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Balıkesir’imiz, kültür ve sanatla anılacak. Koro Kültürü Derneği tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ülkemizin en önemli koroları, Balıkesir’imizde sahne alıyor. Müzik profesyonellerinin yanı sıra; 7’den 77’ye tüm hemşehrilerim, etkinliğe büyük ilgi gösteriyor. Gençlerimiz bu etkinliklere katılarak ilham alıyor. Belki de ileride yönelik hayaller kuracak ve gerçekleştirecekler. Biz, bunu çok önemsiyoruz. Ülkemizin dört bir yanından Balıkesir’imize gelen tüm koristlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.