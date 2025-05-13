Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu, işçilere "Sigortasız çalışma, hayatından çaldırma" çağrısında bulundu.

SGK Müdürü Necmi Köroğlu bu yıl 19’uncusu düzenlenen SGK Haftası dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Prime esas kazanç ne kadar yüksek olursa emekli maaşının da o kadar artacağını hatırlatan Köroğlu "Örneğin kişi 50 bin lira aylık alıyor ama sigortası asgari ücretten yatıyor. Kanun bir kişinin 30 günden aşağı çalıştırılamayacağını söylüyor. Eğer 30 günden aşağı çalıştırılırsa işveren bugünleri belgelemek zorunda. Kişi raporlu olabilir, ücretli ve ücretsiz izin kullandırılıyor olabilir. Şuna çok dikkat edilmeli prime esas kazanç yüksek olursa emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Biz o toplam kazançları alıyoruz, toplam kazanç çarpı aylık oranı çarpı gün şeklinde bir hesaplama yapılıyor. 1 milyon TL prime esas kazanç ödemiş biriyle, 500 bin TL ödemiş birinin maaşı bir olur mu?" dedi.

Necmi Köroğlu, daha güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışma olmaması gerektiğini belirterek "Kayıt dışı çalışma geleceğinden çaldırma diyoruz. Sosyal Güvenlik bir haktır vazgeçilemez ve devredilemez. Sigortalı hayat bereketli hayat diyoruz. Sigortanı yaptır sosyal güvenlikten faydalan. Sigortasız çalışma, yarınından çalma çaldırma diyoruz. Daha huzurlu bir toplum, daha güçlü bir Türkiye için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın" ifadelerinde bulundu.