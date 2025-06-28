Afyonkarahisar’da ekili kornişon salatalık ve kırmızı pancarda verimliliği arttırmak amacıyla başlatılan hastalık ve zararlıların takibi devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastalık ve zararlıların takibinin rekolte verimliliği açısında önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İlimizde hastalık ve zararlıların takibi devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca sebze üretim alanlarında kontroller devam etmektedir. Bu çerçevede kornişon salatalık ve kırmızı pancar üretim alanlarında kontroller yapılarak üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.