Samsun Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda 6-8 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan, Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 11 Yaş Türkiye Finalleri’ne 3 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 1 altın 2 bronz madalya ile döndü.

Körfez Gençlerbirliği yüzme 11 yaş grubu antrenörü Alpcan Damar nezaretinde UGM 11 Yaş Türkiye Finalleri yarışlarına katılan Atilla Aras Aydın birinci, Ahsen Tanrıverdi ve Elif Konukçu üçüncü olarak madalya kürsüsünde yer almayı başardılar. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Samsun’da yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finallerine katılarak madalya alan genç sporcularımız Atilla Aras Aydın, Ahsen Tanrıverdi ve Elif Konukçu aldıkları başarılı derece ve madalyalarla ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil etmişlerdir. Müsabakalarda sporcularımızın başında görev alan yaş grubu antrenörümüz Alpcan Damar’ı, sporcularımızı ve kıymetli ailelerini tebrik ederiz. Ayrıca bize ve sporcularımıza her zaman maddi ve manevi olarak destek veren Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e ve kulübümüzün değerli idarecilerine de çok teşekkür ediyoruz. Onlardan aldığımız moral ve motivasyonla sporcularımız müsabakalara daha güçlü ve konsantrasyonlu bir şekilde çıkarak derece ve madalyalar alıyorlar. Sporcularımızın başarıları ve sporcu sayımız her geçen gün artarak çoğalıyor. Körfez ilçemiz sporcu yetiştiren ve alınan başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren ülke genelinde en önemli spor ilçelerinden birisi haline gelmiştir. Bu başarıda pay sahibi olan ekibimiz ve sporcularımız ile Körfez adını uluslararası yarışlarda da başarıyla temsil ederek başarımızı sürdüreceğiz” ifadeleriyle sporcularını kutladılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Finallerine sporcuların katılabilmesi için önce bölge müsabakalarına katılıp A1-A2-A3-A4 barajlarından en az 2 adet barajı geçebilmeleri gerekiyor. Türkiye final müsabakalarında da A4-A3 barajını geçen sporcular altın, A2 barajı geçen sporcular gümüş, A1 barajı geçen sporcular da bronz madalya ile ödüllendiriliyor.