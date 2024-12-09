Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Türkiye’de fotoğraf üretimine katkı sağlayarak Türkiye’nin doğal güzellikleriyle kültürel mirasına dair görsel bellek oluşturmak amacıyla bu yıl 21’incisi düzenlenen Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada toplam 563 katılımcının bin 338 fotoğrafı değerlendirildi. Özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları ile 35 fotoğraf yarışmanın seçici kurulunca ödüle layık görüldü.

’İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 3, ’Tabiat ve Doğal Hayat’ kategorisinde 2, ’Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler’ kategorisinde de 3 başarı ödülünün sahipleri seçici kurul tarafından belirlendi. Yarışma sonucunda ’İnsan ve Yaşam’ kategorisinde 9, ’Tabiat ve Doğal Hayat’ kategorisinde 8, ’Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler’ kategorisinde ise 10 fotoğraf sergilemeye değer görüldü. Yarışmada ödüle layık görülen fotoğrafçılara toplam 225 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Sonuçlara bakanlığın ’guzelsanatlar.ktb.gov.tr’ adresinden ulaşılabilirken yarışmanın ödül töreni ile sergi açılışı ise aynı adresten daha sonra duyurulacak.