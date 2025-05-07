Körfez’de çocuklar ve gençler için ücretsiz spor okulları, spor akademisi ve yıl boyu süren çeşitli spor kursları düzenlenirken, yetişkinler de unutulmuyor. Körfez Belediyesi, yetişkinler için açtığı zumba kurslarıyla sağlıklı yaşamı destekliyor.

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ile birlikte 16 branşta 5 binin üzerinde adeta sporcu ordusu kuran Körfez Belediyesi, sadece çocuklar ve gençlere değil yetişkinler için de sportif aktiviteler düzenliyor.

Bu kapsamda, 2 yıldır verilen zumba kurslarının kayıtları ara vermeden devam ediyor. Antrenörler Sinem Karakaynak ve Yağmur Ayvaz eşliğinde gerçekleşen zumba dersleri Körfez Belediyesi’nin yeni hizmete açtığı Esentepe Kuzey Spor Tesisleri’nde salı ve perşembe günleri saat 09.00 - 12.00 arasında yapılıyor.

"Hanımefendileri tesislerimize bekliyoruz"

Zumba kurs antrenörü Sinem Karakaynak, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin Körfez Esentepe Kuzey Spor Tesisinde salı ve perşembe günleri iki antrenör olarak zumba dersleri veriyoruz. Form doldurup, kayıt olan bütün bayanları alıyoruz. Salı ve perşembe günleri hanımefendileri saat 09.00-12.00 arasında tesislerimize bekliyoruz. Zumba kursumuz 2 yıldır devam ediyor. Herkes istediği zaman kayıt olup başlayabilir. Öncelikli amacımız sağlıklı bir vücut ve dengeli form tutmak. Bunun yanında kilo takibi de yapıyorum. Yazın gelmesiyle birlikte farklı etkinliklerimiz de olacak. Su şişemiz ve eşofmanlarımızla geliyoruz" dedi.