Başiskele’de düzenlenen "Orman Şarkısı" adlı müzikal tiyatro oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Başiskele’de kültür ve sanat etkinlikleri mayıs ayında da devam ediyor. Yetişkinlere ve çocuklara özel ayrı ayrı birçok tiyatro oyunları, müzikaller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlik "Başiskele Kültür-Sanat" programları kapsamında vatandaşların beğenisine sunulmaya devam ediyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde dün akşam gerçekleşen "Orman Şarkısı" adlı tiyatro oyunuyla çocuklar eğlenceli vakitler geçirdi. Anne ve babalarıyla birlikte salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, tiyatrocuların keyifli oyunları ve şarkılarıyla doyasıya eğlenip gülerken çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisi konusunda da önemli bilgiler edindi.

Başiskele’de bilimden sanata, spordan teknolojiye kadar birçok etkinlikle keyifli ve verimli vakitler geçiren çocuklar ve velileri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ederek böyle güzel eğlenceli ve bilgilendirici etkinliklerin artarak devam etmesini istedi.