Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (HEPDAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 17 Mart 2025’ten itibaren 5 yıl süreyle, 30 Eylül 2030’a kadar geçerli olacak şekilde yeniden akredite edildi. 30 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe sahip Hemşirelik Fakültesi, aldığı bu akreditasyonla kalite güvencesine ve akreditasyon süreçlerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Yangın yaptığı açıklamada, "Akreditasyon başvuru sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan olmak üzere, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Cengiz Toker’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca sürece özveriyle katkı sunan Akreditasyon Komisyonu üyelerine, fakültemizin tüm akademik ve idari personeline, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi. Prof. Dr. Hatice Yangın, bundan sonraki dönemde de eğitimde kalite standartlarını yükseltmeye ve sağlık sektörüne nitelikli hemşireler kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.