Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2024 yılında hayata geçirdiği Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Gösteride; Maarif Orkestrası İl Koordinatörü Ali Can Köpük, Orkestra Şefi İlker Binaz, Maarif Halk Dansları İl Koordinatörü Macide Avanoğlu, Cengiz Koç ve Murathan Kandillici ile eğitmenler Ayşe Miray Aslantürk, Çağatay Gündener, Burak Özdoğru, Topluluğun Genel Koordinatör Yardımcısı Bülent Baygör görev aldı. Gösteriye; İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları İlker Erarslan, Hasan Vermez, Firdevs Çatalkaya ve Fuat Uğur’un yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yeliz Yıldız, Maarif Orkestrası Ankara Şefi Engin Korkmaz, eğitim yöneticileri, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Öğretmenlerin bireysel ve meslekî gelişimlerine katkı sunmanın yanında öğrencilere sanatsal ve kültürel açıdan örnek olmayı amaçlayan ve 15 farklı ilde faaliyet gösteren "Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" eğitimde sanatın gücünü öne çıkararak millî değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Bu kapsamda sahneye çıkan Maarif Orkestrası; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği repertuvarından seçkin eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Orkestra, öğretmenlerin hem icracı hem de eğitimci kimliklerini bir araya getirerek sanat aracılığıyla ilham veren bir model ortaya koydu.

"Kültürel yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Konserin ardından sahne alan Maarif Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin dört bir yanına ait halk oyunlarıyla seyircilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı. Henüz 54 dansçı ve 3 koordinatör öğretmenden oluşan ekip, kısa sürede büyük başarı elde etti. Ekip, her adımıyla geleneksel mirası, kültürel zenginliği ve halk oyunlarını ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşıyor.

Programda, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, projenin anlam ve önemine değindiği kısa konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında kurulan ‘Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu’ geçmişten bugüne uzanan kültürel bir köprü inşa ediyor. İzmir eğitim ailesi olarak bu kültürel yolculuğun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kültürel zenginliğimizi sanatsal faaliyetlerle pekiştirdiği bu anlamlı gecede emeğe geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcıları başarılarından ötürü tebrik ediyorum." dedi.

Maarif Orkestrası Ankara Şefi Engin Korkmaz teşekkür konuşmasında, "Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, gönüllü öğretmenlerin oluşan sanatın birleştirici gücüyle eğitim dünyasına ilham olan bir topluluk. Maarif Orkestrası, öğretmenlerin sanatçı kimliğini ortaya çıkarırken; Maarif Halk Dansları Topluluğu, farklı yörelere ait halk oyunlarını sahneye taşıyarak kültürel sürekliliği sağlıyor. Böylece eğitimi, bilginin yanı sıra kültürle de inşa ediyor. Geniş kitlelere ulaşma hedefiyle çıktığımız bu yolda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcıları gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programın sonunda sahnede emeği geçen katılımcılara plaket takdim edildi. Proje kapsamında öğretmenlerden oluşan topluluk, "Maarif Gençlik Orkestrası", "Maarif Çocuk Orkestrası", "Maarif Öğretmen Korosu" ve "Maarif Anne-Çocuk Korosu" gibi yeni ekiplerle genişlemeye ve her yaştan yüreğe dokunmaya hazırlanıyor.