Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın babası Halil İbrahim Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı, Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın babası Halil İbrahim Aydın Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da bulundu.