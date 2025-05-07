Samsun’un Vezirköprü ilçesinde eğitim veren Köprülüler Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bahar şenliği, öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Bahar şenliği kapsamında hem sosyal sorumluluk hem de eğitim amaçlı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve Filistin’e destek olmak amacıyla düzenlenen hayır çarşısı, günün en anlamlı faaliyetlerinden biri oldu. Katılımcılar, öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı stantları gezerek alışveriş yaparken sohbet edip keyifli vakit geçirdi.

Günün bir diğer önemli etkinliği ise okul bahçesine kazandırılan yeni halı sahanın açılışıydı. Açılışın ardından öğrenciler arasında düzenlenen dostluk maçının başlama vuruşunu Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan birlikte yaptı.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 19 adet bilgisayar ve 1 adet 3D yazıcı ile donatılan, alt yapısı yenilenen modern bilişim sınıfının da açılışı yapıldı. Bu yeni donanımla öğrenciler çağın gereklerine uygun teknolojiyle eğitim alma imkânına kavuştu. Açılışlar, öğrenciler ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hem eğlence hem de eğitimin bir arada yaşandığı şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Şube Müdürü Erkan Ulaşır, belediye meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bahar şenliği, katılımcılara hem birlik ve dayanışma duygusunu yaşattı hem de unutulmaz anılar bıraktı.