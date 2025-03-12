Konya’da 2 yaşındaki çocuğun köpek tarafından öldürülmesi sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın valiliklere, "Belediyeler sokak köpeklerini toplasın" talimatına rağmen Adana’da hala başıboş köpeklerin dolaşmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Sık sık Türkiye gündemine gelen sokak köpekleri en son Konya’da iki yaşındaki çocuğun sokak köpekleri tarafından öldürülmesiyle bir daha gündeme geldi. Bu olaydan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valiliklere belediyelerin sokak köpeklerini düzenli bir şekilde toplayıp barınaklara koyması talimatı gönderdi. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen Adana’da başıboş köpekler olduğu görüldü. Özellikle şehrin biraz dışında ormanlık alanda çok sayıda köpek olduğu belirlendi. Vatandaşlar ise bu duruma tepkili.

Müzeyyen Tekin, "Toplansın demeyeyim ama çocuklara zarar vermesi parçalaması engellensin. Nereye kadar toplayabilirler. Tekrar doğacaklar her biri 8 yavru dünyaya getiriyor. Bu hayvanlar kısırlaştırılabilir. Vicdanen öldürülmesi ve kısırlaştırılması istenilecek bir konu değil ama zarar da veriyorlar" dedi.

Mehmet Koçak ise, "Ben hayvansever bir insanım. Ama insanlara zarar veriyorsa toplu bir alana alınmasını doğru buluyorum. Toplanıp koruma amaçlı bir noktaya koyulmaları gerekiyor. Sokaklardan toplatılması konusunu yetkililerimizin dikkate alması gerekiyor" diye konuştu.

Hakan Yöncüoğlu da, "Yukarıdan toplatılmasıyla ilgili emir geliyor ancak uygulayan yok. Her tarafta köpekler var. İnsanlar ölüyor, hayvan hakları savunucuları çıkıp köpeğim de köpeğim diyor" dedi.