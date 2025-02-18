Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Sahadaki 10’a 10 oyunun ardından Samsunspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 8’e 8 oyun ile idmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.