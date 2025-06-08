Konya’nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle gelişmeyen ve kuruyan 120 dekarlık alandaki arpa zamanından 3 hafta önce hasat edildi.

Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesi’nin Tuz Gölü kenarında bulunan 120 dekarlık alanda ekili olan arpasını kontrol eden İbrahim Deveci isimli çiftçi hasadın yapılır durumda olduğunu fark etti. Kuraklıktan gelişemeyen ve verimi düşen tarladan her yıl dekar başına 250 - 300 kilogram arpa hasadı yapılırken, bu yıl yaptığı hasadında ise ancak 50 kilogram verim elde ettiği öğrenildi. Yapılan hasadın Kulu’nun farklı mahallelerinde aynı seviyelerde beklendiğini belirten Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, "Tuzyaka Mahallesi’ndeki çiftçimiz ekili bulunan 120 dekarlık arpa tarlasını kontrol ettiğinde hasat vaktine yaklaşık 20 - 25 gün olmasına rağmen kuraklıktan gelişemeyip erken ermesi ile arpayı hasat etti. Her yıl aynı tarladan 250 - 300 kilogram verim alırken, bu yıl ise yalnızca 50 kilogram ancak aldı. Umudumuz, inşallah çiftçiler fazla etkilenmez. Çoğu tarlaya ise biçerdöver girmez" dedi.