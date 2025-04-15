Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimi özendirmek amacıyla Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Konya’daki 117 ortaokuldan 212 rehber öğretmene Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalar gezdirildi, ardından bir toplantı yapılarak mesleki eğitimin geleceği ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Mesleki Eğitim Seferberliği Rehber Öğretmenler Teknik Gezisi Programı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı, Konya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Konyalı sanayiciler ve rehber öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Meslek liseleri, istihdama açılan kapının adresidir

Toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı, mesleki eğitimi özendirme amacıyla yürüttükleri çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Konuşmasında rehber öğretmenlerin öğrencilerin kariyer hayatlarındaki ilk rehberler olduklarını aktaran Çatlı, "Ortaokul yılları, öğrencilerimizin kendilerini tanımaya başladığı, hayata dair ilk yönelimlerini şekillendirdiği kritik bir dönem. Bu dönemde yapılan yönlendirme ve alınan kararlar, öğrencinin yalnızca lisede alacağı eğitimi değil; hayatı boyunca yapacağı işi, kuracağı hayatı etkiliyor. Bu noktada öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Gençlerimizin potansiyellerini fark eden, yeteneklerini ortaya çıkaran, hangi yolda ilerlemeleri gerektiğini gösteren en önemli kişiler öğretmenlerimiz" dedi.

Program kapsamında gerçekleştirilen fabrika gezilerinin önemine değinen Çatlı, meslek liselerinden mezun olan insanların hayata güçlü bir adım attığının altını çizerek şöyle devam etti: "Konya Organize Sanayi Bölgemizde üretim yapan 763 fabrikanın çok önemli bir kısmının kurucuları ya meslek lisesi mezunudur ya da usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş, üretimi sahada öğrenmiş insanlardır. Dolayısıyla meslek liseleri, sadece eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda girişimci yetiştiren, meslek sahibi yapan, üretime dahil eden ve istihdama açılan kapının adresidir. Öğretmenlerimizden ricamız, öğrencilerimizin yeteneklerini görerek, onların ilgi alanlarını dikkate alarak, meslek liselerini bir seçenek olarak değil, bir fırsat olarak sunmanızdır. Çünkü her öğrencinin yolu üniversiteden geçmek zorunda değil ama her öğrencinin kendine uygun, mutlu olacağı bir meslek yolu vardır. Ve o yol, bazen meslek liselerinde başlar."

SANTEK’le mesleki eğitime olan farkındalık artırılıyor

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da, insan değerinin işletmelerdeki en önemli değer olduğunu, bu alandaki farkındalığı artırmak için çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi. Konarılı, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, SANTEK Kurulu var. Konya’da bu kurul toplanıyor. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz SANTEK Kurul toplantımızda, mesleki eğitimle ilgili tüm taraflar, insan değerinin işletmedeki en önemli değer olduğunu ifade ettiler. Bunu nasıl daha ön plana çıkarabiliriz, farkındalık oluşturabiliriz diye kararlar alındı. Devamında 8. sınıf öğrencilerimize, sanayi tesislerimizi ziyaret ettirerek, buradaki üretimi görmelerini sağladık. Bu çok önemliydi. İnşallah bugünkü toplantının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sanayi sektörünü geliştirecek olan, nitelikli insan gücüdür"

Daha sonra konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitimin önemine dikkat çekmek adına önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında gelişmiş sanayi sektörlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Yiğit, "Bu sektörü geliştirecek ve büyütecek olan ana unsur ise, gerekli bilgi beceri ve donanıma sahip nitelikli insan gücüdür. Bu gücü yetiştirecek olan çatılar da mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu okulların gayesi, ara eleman değil, kıymetli eleman yetiştirmektir. Sadece ürün değil, bilgi ve teknoloji üretiminde de öncü görev üstlenen sanayi sektörünün nitelikli ve başarılı gençlere emanet edilmesi memleketimiz adına çok kıymetli bir hizmet olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya OSB’de üretim yapan Akko Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Karakuş ve Konya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren de, mesleki eğitime yönelik tecrübelerini ve rehber öğretmenlerden beklentilerini anlattılar. Gençleri hep birlikte mesleki eğitime kazandırma çağrısı yapan Ömer Karakuş, "Üniversite mezunu işsizlerimizin sayısını hep birlikte azaltalım. Onlara sadece sınavı değil, hayatı kazandıracak yolları da gösterelim. Sanayiciler olarak biz buna hazırız. Geleceği hep birlikte kuralım" şeklinde konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezlerine giden öğrencilerin 9. sınıftan itibaren iş hayatına atıldığına dikkat çeken Ömer Faruk İyibildiren ise şunları söyledi: "Tüm öğrencileri Anadolu Liselerine yönlendiremeyiz. Öğrencilerimizi yeteneklerine göre, mesleki eğitim merkezlerine de yönlendirmemiz gerekiyor. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz, 9. sınıftan itibaren iş hayatına atılıyor, meslek öğreniyor, usta oluyor. Okulu bitirdiği zaman da evine ekmek götürecek, yuvasını kurabilecek bir duruma gelmiş oluyor."

Konuşmaların ardından, rehber öğretmenlere ayrıca Konya OSB’deki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezdirildi.