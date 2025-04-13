Beyşehir Gölü Havzası’nda faaliyet gösteren çiftçiler nisan ayında gelen yağışların ardından şükür duası yaptı.

Beyşehir’in Sadıkhacı Mahallesi ile Hüyük’ün Burunsuz Mahallesinde çiftçiler yağmur ve şükür duasında bir araya geldi. Eller toplu olarak semaya açılırken, yağışların devamının gelmesi için hep birlikte dua edildi. Sadıkhacı Mahallesindeki dua programına çiftçilerin yanı sıra Beyşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Balıklı, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu ile partililer, muhtarlar, vatandaşlar katıldı.

Burunsuz Mahallesindeki duaya ise Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve mahalle sakinleri ile üreticiler katıldı. Dua programlarının ardından her iki yerleşim merkezinde katılımcılara ve davetlilere yemek ikram edildi.