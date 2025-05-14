Konya’nın Karapınar ilçesinde çiftçiler sürüler halinde gezen domuzlara karşı gece nöbet tutuyor.

Karapınar ilçesindeki tarım arazilerinde yaşanan domuz istilası çiftçileri zor durumda bırakıyor. Özellikle son haftalarda sayıları artan yabani domuzlar, gece saatlerinde tarlalara girerek yeni ekilen ürünlere büyük zarar veriyor. Tarımla geçimini sağlayan bölge halkı, domuzların oluşturduğu tahribat nedeniyle hem maddi hem manevi olarak büyük sıkıntı yaşıyor. Domuzlar ekili alanı ezerek ya da yiyerek tahrip ediyor. İlçede yaşayan çiftçiler, domuzları tarlalardan uzaklaştırmak için farklı yöntemler denemeye başladı. Tarlalara ışıklandırma sistemleri kuran ve maket, teneke kutular gibi ses çıkarıcı materyaller yerleştiren çiftçiler, bu sayede domuzları korkutmayı hedefliyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen domuzların saldırıları devam ediyor. Geceleri nöbet tutarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçiler, yetersiz kalan bu çözümlerin ardından yetkililerden yardım bekliyor. İlçede birçok çiftçinin aynı sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Kolay, domuzların yalnızca mahsule değil, tarım aletlerine de zarar verdiklerini ifade etti.

"Domuzlar her gece tarlaları talan ediyor"

Bölge çiftçilerinden İbrahim Kolay, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlattı:

"Çiftçiler olarak gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Domuzlar bizlere büyük zarar veriyor. Özellikle gece saatlerinde tarlalara girerek yeni ekilen ürünleri bozuyor, yiyorlar. Defalarca ekim yapmamıza rağmen her seferinde zarar ediyoruz. Bu da bizi ekonomik olarak büyük bir çıkmaza sokuyor. Gece tarlalarda nöbet tutuyoruz ama bu da çözüm değil. Geceleri dinlenemiyoruz, gündüz tarlada çalışmakta zorlanıyoruz. Bu sorunun çözümü için devletimizden, yetkililerden acil destek bekliyoruz."

Çiftçiler kalıcı çözüm istiyor

Karapınar’daki çiftçiler, sorunun geçici önlemlerle değil, uzun vadeli ve kalıcı çözümlerle giderilmesini talep ediyor. Domuz popülasyonunun kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek isteyen üreticiler, ekonomik zararlarının da karşılanması gerektiğini vurguluyor. Özellikle buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin ekili olduğu tarlalarda domuz saldırılarının, ilçedeki tarımsal üretimi sekteye uğrattığı bildiriliyor. Zarar gören arazilerde tekrar ekim yapılmak zorunda kalındığı için üretim maliyetleri artarken, rekoltede de ciddi düşüşler yaşanıyor.