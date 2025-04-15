Konya’da son 3 ayda çeşitli suçlardan aranan bin 944 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Kentteki çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Akın, son 3 ayda 49 terör operasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Operasyonlarda gözaltına alınan 57 şahıstan 12’si tutuklanırken, 33 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Asayiş suçlarında, mal varlığına karşı işlenen otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olmak üzere 9 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam olay sayısında yüzde 28 oranında azalma kaydedilmiştir. Yine kişilere karşı işlenen konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olmak üzere 10 önemli suç başlığında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam olay sayısında yüzde 13 azalma sağlanmıştır. Geçtiğimiz üç ayda, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; çeşitli suçlardan aranan toplam bin 944 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Konya’mızda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde bin 3 tabanca, 130 kurusıkı tabanca ve 450 av tüfeği olmak üzere toplam bin 583 adet yasa dışı silah ele geçirilmiş, bin 367 şahıs hakkında adli işlem uygulanmıştır" dedi.