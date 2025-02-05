Konya’nın Seydişehir ilçesinden boya atölyesinde sobayı tiner ile yakan bir kişi elleri ve yüzünden yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılcalar Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve boya atölyesi olarak kullanılan konteynerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan T. sabah geldiği iş yerinde ısınmak için sobayı tiner ile yakmak istedi. Bu sırada sobanın bir anda parlaması ile Adnan T. elleri ve yüzünden yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.