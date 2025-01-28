Konya’nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından fuhuş çetesinde yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 36 ekip 105 personel ile fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve fuhşun yolunu kolaylaştırma suçlarına istinaden Karapınar’da bulunan 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 237 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 1 adet pompalı yivsiz av tüfeği ve 6 adet av fişeği ele geçirildi. Yabancı uyruklu 11 mağdur şahıs sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin tamamı Karapınar Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.