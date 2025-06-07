Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kurban bayramında kurban edilmek üzere satın alınan ya da yetiştirilen keçilerden bazıları firar edince sahipleri zor anlar yaşadı.

Kaybolan kurbanlıkların peşine düşen ancak gece gündüz demeden yaptıkları arama çalışmalarına rağmen bir türlü bulamayan vatandaşlar kurban kesemedi ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden ve görenlerden yardım istedi. Firar eden keçilerden bazılarının Beyşehir kent merkezinde mahalle mahalle, sokak sokak gezerken görüldüğü yönünde sosyal medyaya yansıyan bilgiler dolaşırken, bulamayan sahipleri ise polis ve belediyeye başvurarak ekiplerden yardım istedi. Bir keçiyi bayramın ilk günü bulan devriye gezen bir polis ekibi, sahibine ulaşıp teslim ederken ekipler firari diğer keçileri de bulabilmek için gün boyu seferber oldu. Firari keçiyi bulup trafik levhasının bulunduğu demire bağlayan bir kişi ise sosyal medyadan adres bilgisi ve fotoğrafı ile paylaşıp sahibine ulaşmaya çalıştı. Firari keçilere ilişkin sosyal medyada çok sayıda keçi fotoğrafları yer aldı. Firari keçisine kavuşanlara kurbanlarını keserken halen bulunamayan keçileri ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.