Konya’nın Beyşehir ilçesinde eve gelen bakıcılarına kapı açmayan yaşlı çift ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ve polis merdiven uzatarak evin balkonuna çıkarken, 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen gürültü üzerine çıktığı balkonda ekipleri karşısında buldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacıarmağan Mahallesi 40763 Sokaktaki 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan yaşlı çiftin bakıcısı, adrese geldiğinde defalarca zili çalmasına rağmen kapının açılmaması ve telefonla da çifte ulaşılamaması üzerine sağlık ekipleri ile mahalle muhtarından yardım istedi. Haber alınamayan yaşlı çiftin sağlık durumundan endişe edilmesi üzerine yapılan ihbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ambulans bina önünde beklemeye başlarken itfaiye ekipleri binadaki daireye girebilmek için seferber oldu. İtfaiye ve polis merdiven uzatarak evin balkonuna çıkarken, 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen gürültü üzerine çıktığı balkonda ekipleri karşısında buldu. Ekipleri balkonda görünce şaşkınlık yaşayan Taşkesen, görevlilerle birlikte daire içerisine girip kapıyı açtı. Bakıcı kadın, mahalle muhtarı ve diğer görevliler de içeriden kapının açılması üzerine rahat bir nefes aldı. Mehmet Taşkesen’in yatalak hasta olan eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, kapıyı zil sesini duymadığı için açmadığı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtildi.