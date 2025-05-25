Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Mengene mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi, yalnızca üstyapı değil, altyapı yatırımlarıyla da mahallelerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda asfalt serimi öncesinde zemin hazırlıkları da titizlikle yürütülerek uzun ömürlü ve dayanıklı yollar oluşturuluyor. Yapılan çalışmalar sayesinde mahalle yolları hem daha modern bir görünüme kavuştu hem de sürüş güvenliği ile konfor önemli ölçüde artırıldı. Gerçekleştirilen asfaltlama sayesinde ulaşım daha akıcı ve güvenli hale geldi.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Erenler ve Mengene mahallelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Karatay Belediyesi’nin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı. Başkan Kılca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin dört bir yanında hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Sahada birebir vatandaşlarımızla temas kuruyor, taleplerini doğrudan dinliyor ve bu doğrultuda planlamalar yapıyoruz. Masa başından değil, yerinde tespit ettiğimiz ihtiyaçlara göre öncelik sıralaması belirliyor ve çözüm üretiyoruz. Erenler ve Mengene mahallelerimizde özellikle ulaşım açısından yoğun olarak kullanılan güzergahları yenileyerek estetik ve işlevsel açıdan bir dönüşüm gerçekleştirdik."

"Geleceği düşünerek hizmet üretiyoruz"

Karatay Belediyesi’nin yalnızca bugünü değil, geleceği de gözeterek hizmet ürettiğini belirten Başkan Kılca, altyapısı güçlü ve planlı bir şehir için çalıştıklarının altını çizerek, "Bizler Karatay Belediyesi olarak hizmet üretirken yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünüyoruz. Altyapısı güçlü, planlı ve düzenli bir şehir inşa etmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sıcak asfalt çalışmaları da bu vizyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor" dedi.

"Tüm mahallelerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız"

Karatay’ı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: "Karatay’ı her yönüyle daha yaşanabilir, daha modern ve vatandaşlarımızın huzurla yaşayabileceği bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız destek ve güvenle hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacak, her mahallemizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz."