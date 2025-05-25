Konya’da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Bozkır Barajı’nın geçici kabulü yapıldı.

Geçici kabul heyeti, DSİ 4. Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Peker başkanlığında, ilgili şube müdürleri, teknik ekip ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle tamamlandı. Konya Ovası Projesi (KOP) çerçevesinde hayata geçirilen Bozkır Barajı, 116 metre yüksekliği ve 361 milyon metreküp su depolama kapasitesi ile bölgenin tarım ve su ihtiyacına önemli katkı sağlayacak.