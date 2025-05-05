Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nı ziyaret ederek kamp yapan Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir’de bulunan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı, öğrencilerin kişisel ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de öğrenciler için hayata geçirilen Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nı ziyaret ederek kamp yapan Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonları önemsediklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizin en güzel yerlerini gençlerimiz için ayırdık. Bilgehaneler, Gençlik Merkezleri, Medeniyet Akademileri, kütüphaneler hep gençlerimizin hizmetinde. Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampımıza katılan Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerimizle de sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize desteğimiz sürecek” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda, gençlerin gelişimleri için ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkıyı sunan birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetler yapılıyor.