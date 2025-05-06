Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Ekonomi Forumu, iş ve finans dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Güncel ekonomik gelişmeler ve reel sektörün geleceğinin tüm yönleriyle ele alındığı forumun açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Marmara Bölgesi’nin yaşadığı yoğunluk ve artan deprem riski dolayısıyla, ülkemiz için yeni bir sanayi haritasının zorunlu olduğuna vurgu yaptı ve "Konya’mız Türkiye’nin yeni sanayi haritasının merkezinde yer alacak" dedi. Büyükeğen, ayrıca, Konya’nın ilçelerine de müjdeler verdi.

Konya Sanayi Odası tarafından, Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Konya Ekonomi Forumu’nun bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, sanayiciler, akademisyenler ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 2. Konya Ekonomi Forumu’nda, ekonomideki güncel gelişmelerin yanı sıra reel sektörün geleceği, sürdürülebilir finansman modelleri, yapay zeka, bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarıyla, Avrupa Birliği Sanayi Politikaları gibi konular masaya yatırıldı.

"Konya, Türkiye’nin yükselen yıldızlarından biri haline geldi"

Forumun açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, küresel ekonomiye dair yaptığı değerlendirmede, korumacılık duvarlarının yükseldiğini, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini ifade ederek, Türkiye’nin bu küresel dönüşümün tam ortasında olduğuna vurgu yaptı. Büyükeğen, Türkiye’nin sanayileşme mücadelesinde artık Anadolu şehirlerinin belirleyici rol üstlendiğini ifade ederek, "Konya artık yalnızca bir tarım şehri değil; üretim, ihracat, sanayileşme ve teknolojik dönüşümde Türkiye’nin yükselen yıldızlarından biri" dedi. Konya’nın yıllık 3.5 milyar doları aşan ihracatının yüzde 97’sinin sanayi ürünlerinden oluştuğunu belirten Büyükeğen, şehrin 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, 12 organize sanayi bölgesi ve 123 sanayi sitesiyle güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

"Konya, yeni sanayi haritasının merkezinde yer alacak"

Marmara Bölgesi’nde yaşanan yoğunluk ve artan deprem riski dolayısıyla, ülkenin yeni bir sanayi haritasının zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Büyükeğen, Konya’nın da bu yeni sanayi haritasının merkezinde yer alacağını söyledi. "Konya bu yeni dönemde, Anadolu’nun üretim, lojistik ve yatırım merkezi olma yolunda güçlü bir adaydır" diyen Büyükeğen, şöyle devam etti: "Konya’mız Türkiye’nin yeni sanayi haritasının merkezinde yer alacak. Yeni OSB alanlarımız, sanayi altyapımız, güçlü şehircilik anlayışımız ve yatırım dostu yaklaşımımızla, çevreye duyarlı ve sosyal dengeleri gözeten her yatırıma kapımız sonuna kadar açık. Ancak net bir ilkemiz var, büyüyeceğiz, ama insani değerlerimizi, çevre duyarlılığımızı ve yaşam kalitemizi asla kaybetmeden büyüyeceğiz. Konya, bugün tarihi bir kavşakta duruyor. Birlik ve beraberlikle hareket eden, Valisiyle, Büyükşehir Belediye Başkanıyla, Oda-Borsaları ile, tüm kurum ve kuruluşlarıyla daha güçlü bir şehir olmaya odaklanan Konya’mız, bu tarihi kavşağı dönecek ve sadece Türkiye’nin değil, dünyanın örnek aldığı bir sanayi şehri haline gelecektir."

Başkan Büyükeğen’den ilçelere müjde

Konuşmasında Konya Sanayi Odası’nın Konya için önerdiği yeni kalkınma stratejisi olan İlçelerle Birlikte Topyekün Kalkınma Stratejisine de değinen Büyükeğen’den ilçeler için müjdeler geldi. Büyükeğen, şu anda Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline gelen Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni genişleme alanlarını Konya’nın ilçelerine açacaklarını müjdeledi ve şöyle devam etti: "Konya Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geldi. Biz 6 genişleme alanından oluşan Konya Organize Sanayi Bölgemizin devamına, artık yeni genişleme alanları açmayı planlamıyoruz. Bundan böyle, ‘İlçelerle Birlikte Topyekun Kalkınma’ stratejimiz doğrultusunda, Konya Organize Sanayi Bölgemizin yeni genişleme alanlarını inşallah ilçelerimize kuracağız. Böylece hem yerel kalkınmayı, yerinde üretim ve istihdamı destekleyeceğiz hem de şehir merkezimizin yükünü hafifletmiş olacağız. Konya Ekonomi Forumumuzun, üçüncüsünü de yine Konya’mızın bir ilçesinde yapma kararı aldık."

"Konya, topyekün kalkınmaya büyük destek veriyor"

Konya Valisi İbrahim Akın da, Konya’nın tarımdan sanayiye, tarımdan bilime kadar her alanda kararlılıkla ilerlediğini söyledi. Konya’nın sadece şehir merkezi değil ilçeler de yayılan üretim gücüyle ülkenin topyekün kalkınma stratejisine destek olduğuna dikkat çeken Vali Akın, "Konya’mız bu yönüyle bölgesel kalkınmanın ötesine geçerek ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunmakta, uluslararası iş birlikleri sayesinde de vizyonunu küresel ölçekte pekiştirmektedir. Konya’mızın sanayi ve ekonomi alanında sergilediği bu güçlü duruş kamunun yapıcı desteği ve özel sektörün girişimci ruhunun buluşmasıyla bölgesel kalkınmayı ivmelendiren bir başarıya dönüşmektedir. Bu başarıda emeği geçen tüm sanayicilerimize iş insanlarımıza akademisyenlerimize ve katkı sunan kamu kurumlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konya, Türkiye Yüzyılı vizyonunu kararlılıkla inşa ediyor

Daha sonra konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın otomotivden makine sanayine, tarım üretimden gıdaya kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirdiğini ve 3,5 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attığını belirtti. Konya’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunu kararlılıkla inşa ettiğini aktaran Uzbaş, "Bu süreçte belediyeciliğin yalnızca yol ve su hizmeti olmadığını, şehir ekonomisini büyütme, yatırımcıyı teşvik etme, genç girişimcileri destekleme gibi alanlarda da sorumluluğumuzun olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bakış açısıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mükellefe dokunmayı önemsiyoruz"

Son olarak konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı da, vergi denetim politikaları hakkında bilgiler verdi. Atcı, "Vergi Denetim Kurulu olarak, kayıt dışılıkla mücadele ediyor, haksız rekabetin önlenmesi için denetimler gerçekleştiriyoruz. Vergide adaletin tesis edilmesi, vergi uygulamalarında etkinliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Vergiye gönüllü uyumu artırmak istiyoruz. Mükelleflerimizin beyanlarını daha dikkatli vermeli büyük önem arz ediyor. Bu hususa dikkat etmeyenler, sonradan cezaya maruz kalabilir. Biz de, her alanda gönüllü uyumu, mükellefe dokunabilmeyi önemsiyoruz" diye konuştu.

Duayen sanayiciler tecrübelerini paylaştı, tavsiyelerde bulundu

Açılış konuşmaların ardından Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun tecrübelerini paylaştığı ‘Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler; Geleceği Yönetmek’ paneline geçildi.

Panelde ilk olarak konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, çocukların bütçe yönetmesinin önemine dikkat çekti. Konukoğlu, "Çocuklarınızın ilk okuldan başlayarak, bütçe yapmaları lazım. Çocukların daha çalışkan olmasını, onların paranın ne olduğunu öğrenmelerini istiyorsak, çocuklarımıza bütçe yapma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Bunu yapamazsak, ilerde baba olmadığı zaman şirketler çökecek" şeklinde konuştu.

Konukoğlu, şöyle devam etti: "Sektörlerin geçiş dönemleri oluyor. Yurt dışına gitmek, orada fason iş yaptırmakla olur. Bizim şirket olarak, yurt dışına gitmek içimize sinmiyor. Ama, bu maliyetler nedeniyle üretimde kısmalar yapıyoruz. Bunu da müşteriyi dağıtmadan yapmak gerekiyor. Mühim olan işçileri fazla dağıtmayacaksınız. Dengeyi iyi kurmak lazım. Ben 2026 yılının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim başka gidecek devletimiz de yok. Onun için ülkemize sahip olalım."

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da, şirketlerde markalaşmanın önemine değindi.

Panelin devamında Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, reel sektörün geleceğini değerlendirirken, Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, yapay zeka ekonomisini anlattı. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız, Avrupa Birliği ve Türkiye’de sürdürülebilir finansman modellerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan, bölgesel kalkınma ve teşvik politikalarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, para politikaları ve enflasyonla mücadeleyi, Turkish Cargo Ankara Kargo Pazarlama ve Satış Şefi Dicle Seranay Öntaş da, uluslararası tedarik zincirindeki kırılmaları ve lojistiğe etkisini anlattı. Forumun son oturumunda da, Türk Eximbank Konya Şube Müdürü Yakup Külekçi, dış ticarette finansman modelleri hakkında bilgiler verdi.