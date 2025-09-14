Konya’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Tropikal Kelebek Bahçesi, yaz döneminde ağırladığı 272 bin 491 ziyaretçi sayısıyla Konya turizmine büyük katkı sağladı.

Turizmin merkezi Selçuklu’nun önemli destinasyonlarından olan ve yılın her döneminde binlerce ziyaretçisini ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yaz döneminde Konya’nın en çok ziyaret edilen mekanlarından olma ünvanını 272 bin 491 ziyaretçi sayısı ile korudu.

Bin 600 metrekarelik kelebek uçuş alanı ile Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından biri olma özelliğini taşıyan bahçe, Konya turizminin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerinde bulunan bahçe 98 farklı türe ait bitki ile 60 farklı tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ayrıca ziyaretçilere Böcek Müzesi, yaşam döngülerini anlatan sunumların olacağı sinema salonu, müzeye gelen konuklara daha farklı bilgilendirmelerin yapılabileceği çok amaçlı salon ile donanımlı bir hizmet sağlanıyor. Müzede kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar da yer alıyor.

"Herkesi kelebeklerin olağanüstü yaşamına tanıklık etmeye davet ediyoruz"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tüm Türkiye başta olmak üzere yurt dışından da önemli ölçüde ilgi gördüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tropikal Kelebek Bahçemizde rengarenk kelebekler ve tropikal atmosferle her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Konya’ya gelen misafirlerin Hz. Mevlana türbesinden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Bahçemizde misafirlerimiz kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar. Google Haritalar’ın en çok incelenen konumları listesinde ilk 10 lokasyonda yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçemize olan bu ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. Konya turizmine büyük katkı sağlamamıza ziyaretleri ile katkı sağlayan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum Kelebeklerin ve doğanın bu olağanüstü serüvenine şahit olmaya herkesi davet ediyorum" dedi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyarete gelen misafirler de, tropikal iklim şartlarında yüzlerce kelebeği bir arada görmenin oldukça ilginç ve keyifli bir deneyim olduğunu ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne sağladıkları bu hizmet için teşekkür ettiler.