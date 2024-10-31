Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak olan Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’ni gezerek çalışmaları yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya'da eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Selçuklu Belediyesi Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni de öğrencilerle buluşturmaya çok yakın.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar inşasında sona yaklaşılan Güzel Sanatlar Lisesi’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Rıfat Zengin de hazır bulundu.

Güzel Sanatlar Lisesi’nde artık sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, inşaatın hızlı şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Güzel Sanatlar Lisemizin müdürüyle, değerli hocalarımızla işin en başından itibaren istişarelerimizi yaptık, projelerimizin birlikte tasarımlarını gerçekleştirdik ve Türkiye’ye örnek niteliğinde bir Güzel Sanatlar Lisesi projesini ortaya koymuş olduk. İnşallah binamızı da en kısa sürede tamamlayarak Milli Eğitimimizin hizmetine sunmuş olacağız. Burada Konyamızda mevcut bir tane Güzel Sanatlar Lisemiz var. Bu binayı bitirdiğimiz zaman inşallah hem kapasitesiyle hem derslik ve atölye sayılarıyla hem de bölümleriyle kapasitesi yükselmiş Türkiye'deki diğer güzel sanat liselerine de fiziki yapısıyla da, buradaki verilecek eğitim çalışmalarıyla da örnek niteliğinde bir Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konyamıza, Türkiyemize kazandırmış olacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürümüz, hocalarımız, ekip arkadaşlarımız olmak üzere tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu binamızı bu sene sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Binamızı tamamladıktan sonra da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimlerini gerçekleştirip önümüzdeki yıldan itibaren inşallah eğitim faaliyetlerinin de burada sürdürülmesi için gerekli olan tüm çalışmaları birlikte yapıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, Başkan Pekyatırmacı’ya eğitime verdikleri destek için teşekkür etti.