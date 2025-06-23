Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Ferdi Tayfur Şarkıları” konseri ile sanatseverlere unutulmaz ve anlamlı bir akşam yaşattı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu bünyesinde eğitim alan Yetişkin Korosu, arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un sevilen eserlerini sahneye taşıdığı “Ferdi Tayfur Şarkıları” konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konser izleyicilere hem nostalji hem de duygu dolu anlar sundu.

Selçuklu Sanat Akademisi Yetişkin Korosu’nun başarılı performansı, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Koro Şefi Elif Yılmaz’ın yönettiği konserde, Ferdi Tayfur’un dillere pelesenk olmuş eserleri salonu dolduran izleyiciler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Konsere Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak eşlik etti.

Ferdi Tayfur’un sözleri, müziği ve eşsiz yorumuyla Türk müziğine ölümsüz eserler bıraktığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ferdi Tayfur’u rahmetle anıyorum. Ferdi Tayfur’un eşsiz şarkıları ile bize bu geceyi yaşatan orkestramıza ve Sanat Akademisi’nin çok kıymetli korosuna teşekkür ediyorum. Yine bu geceyi muhteşem kılan siz değerli hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Konyamızda Sanat Akademisi artık bir marka oldu. Tiyatro gösterilerimizle, koromuzla, müzik programımızla Konyamızın sanat hayatına damgasını vurmaya başladı. İnşallah bu güzel programları bundan sonra da en güçlü şekilde icra etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Program, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından görev alan koro şeflerine çiçek takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.