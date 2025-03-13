Konya Karabağlar Belediyesi, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde kaldırımları kullanabilmesi için kaldırım işgallerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda, Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’nde spotçular ve esnaflara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleriyle iş birliği içinde yürütülen çalışmada, yaya geçişini engelleyen duba, tabela, lastik ve benzeri işgal unsurları kaldırımlardan temizlendi. Yapılan denetimlerde, kamuya açık alanları haksız yere işgal eden işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, yola taşan işgaller için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

YASAL İŞLEMLER UYGULANACAK

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, kaldırımların yayalar için olduğunu vurgulayarak, işgalin önüne geçmek adına denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi için esnaflardan duyarlılık beklediklerini ifade eden yetkililer, kamu düzenini bozan ihlallerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını dile getirdi.

BAŞKAN KINAY: ESNAFLARIMIZDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Kaldırımlar yayalarındır ve Karabağlar’da yaşayan herkesin güvenli şekilde yürüyebilmesi için bu işgallere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Esnaflarımızın da duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Bu denetimler sadece bugüne özel değil, kent düzenini sağlamak adına kararlılıkla devam edecek” dedi.