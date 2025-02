Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde aktif faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme destek programında konuşan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanvekili ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a kulüp yöneticileri ve sporcular adına teşekkür etti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Sizlerin sporcuya ve kulüplere verdiği bu değerli desteklerin hem ulusal hem de uluslararası alanda Türk sporuna çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Konya, Anadolu’nun kalbinde bir spor şehri"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın birçok manada öne çıkmış bir şehir olduğunu, ancak özellikle son dönemde yapılan spor yatırımları ile Anadolu’nun kalbinde bir spor şehri haline geldiğini hatırlattı. İçinde bulundukları bölgenin Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan spor salonu ile başlayan; spor kompleksi, stadyum, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, futbol sahaları ile Türkiye’ye örnek bir spor merkezine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Altay, "Tesisleri yapmak yetmiyor. Bunların en güzel şekilde kullanılması gerekiyor. Onun için amatör spor kulüplerimiz bu tesislerin de kullanılmasında çok önemli bir rol üstleniyor. Başkanımızın ifade ettiği gibi; amatör ruh zor, meşakkatli ama bir o kadar da bereketli, güzel. Ben tüm amatör spor kulüplerimizin değerli başkanlarına tekrar tüm gençlerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Verdiğimiz destek bu yıl geçen yıla göre iki kattan fazla arttı"

Verdikleri desteğin bu yıl geçen yıla göre iki kattan daha fazla artıyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Altay, "Siz her şeyin en güzeline, en iyisine layıksınız. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz inşallah. 220 spor kulübümüzün ihtiyacı olan spor malzemelerini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da temin etmiş olduk. İnşallah bunlar çocuklarımızın başarısına bir katkı olur. Gençlerimizden isteğimiz, sporla ilgilenmeye devam etmeleri. Çünkü ülkemizin genç, sağlıklı, düşünebilen gençlere ihtiyacı var. O yüzden ekran başında vakit geçirmek yerine burada olmanız ve sporla uğraşmanız çok önemli ve kıymetli. Her sporcunun gönlünden geçen, bizim de Konya’nın temsilinde çok önemsediğimiz, İstiklal Marşı okutacağınız, göndere al bayrağı çektireceğiniz yarışmalarda sizlere başarılar diliyorum. Rabbim sizlere hep iyi günler göstersin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından malzemeler kulüplere teslim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 ilçede faaliyet gösteren 220 amatör kulübüne 2025 yılında 16 milyon 200 bin lira değerinde malzeme desteği verilecek.