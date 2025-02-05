Düzce’nin Çilimli ilçesinde hayata geçirilen "Bir Sınıf da Sen Donat Eğitime Değer Kat" projesi kapsamında iş adamı Atilla Çelebi tarafından yaptırılan robotik kodlama sınıfının açılışı yapıldı.

Çilimli Kaymakamlığı’nın, "Bir Sınıf da Sen Donat Eğitime Değer Kat" projesi kapsamında İbrahim Hoşver İlk ve Ortaokulu’nda yapımı tamamlanan Gazi Musa Çelebi Robotik Kodlama Sınıfı’nın açılışı gerçekleştirildi. Projeye, hayırsever iş insanı Atilla Çelebi’nin katkılarıyla önemli bir eğitim yatırımı yapıldı.

Açılışta konuşan Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, eğitime sağladığı destekle geleceğe değer katmayı hedefleyen Atilla Çelebi’ye teşekkürlerini iletti. Kaymakam Alpay, bu tür projelerin öğrencilerin geleceğine önemli katkı sağlayacağını belirterek, eğitimdeki gelişmelere duyarlı tüm paydaşları takdirle karşıladığını ifade etti.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Güzel ülkemizin çocuklarına yapılan hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazi Musa Çelebi Robotik Kodlama Sınıfı öğrencilerin teknoloji ve kodlama alanındaki becerilerini geliştirecek, onlara çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim fırsatları sunacak.