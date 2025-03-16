Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve üretimi artırmak amacıyla fide ve fidan desteğine aralıksız olarak devam ediyor.

Daha önce başvuruları alınan çiftçilere ceviz fidan dağıtımı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın çok önemli bir tarım şehri olduğunu hatırlatarak, tarımsal üretime destek olmak üzere çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi. Başkan Altay, desteklemeler ve farklı çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Türkiye için üretim yapan bu şehirde çiftçilerimize her zaman destek oluyoruz. Özellikle yeni gelir kapılarının oluşması için ürün çeşitliliğinin artırılması adına yüzde 50 hibe destekli olarak 2018 yılından bu yana çiftçilerimize 500 binden fazla fidan desteğinde bulunduk" dedi.

"Konya’da ürün çeşitliliğinin artırılması, çitçimizin gelirinin artırılmasına bir vesile olacaktır"

Çiftçileri, hem gelirlerini artırmaları hem de suyu daha tasarruflu kullanmaları için özellikle suyu az kullanan bitkilere ve meyve üreticiliğine teşvik ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Bu sezonda da 72 bin 652 elma, ceviz, asma, ahududu, böğürtlen fidesi dağıtıyoruz. Bugün çiftçilerimize 13 bin ceviz fidesi dağıtmış olacağız. Yüzde 50 hibe destekli programlarımıza tüm çiftçileri katılmaya davet ediyorum. İnşallah Konya’da ürün çeşitliliğinin artırılmasına, çitçimizin gelirinin artırılmasına bir vesile olacaktır. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Rabbimden bol bereketli, rahmetli yağışlar diliyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Bu işler çok isabetli yapılıyor"

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a destekleri için teşekkür ederek, "Ülkemizde bir kuraklık var. Konya Ovası çok ağaçlı bir bölge değil, kapalı bir havza. Onun için bu işler çok isabetli yapılıyor. Eğer biz bu memleketi ağaçlandırırsak, o ağaçlardan gelir elde edersek hem yağışı çekmiş oluruz hem de ailelerimize katkıda bulunmuş oluruz. Özellikle şunu söylüyorum, çiftçilerimiz buna çok duyarlı olsun; bademin süne ile mücadeleye çok faydası var. Çiftçilerimiz, Büyükşehir Belediyemizin desteklemesinden faydalanırsa hem süne ile mücadeleye hem de bütçelerine katkı sağlarlar" diye konuştu.

Çiftçiler de verilen fide ve fidanların veriminden çok memnun olduklarını belirterek, desteklemeler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir’den çiftçilere tam destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı hedefleyip tarım alanındaki potansiyeli artırmak, çiftçilere destek olmak amacıyla tarımsal desteklemeler çerçevesinde çiftçilere fide-fidan-tohum desteklemelerini sürdürüyor. Bu çerçevesinde bu yıl Konya genelinde daha önce başvuruları alınan çiftçilere yüzde 50 hibe destekli 72 bin 652 adet elma, asma, ceviz, badem, şeftali, kiraz, aronya, ahududu, böğürtlen, kestane fidanının dağıtımı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, 2018 yılından bugüne kadar toplamda 569 bin 844 adet fidan desteklemesi, 22 milyon 518 bin adet fide desteklemesi ve 1 milyon 177 bin 228 kilogram tohum desteklemesi yapıldı.