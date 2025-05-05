Konya Valiliği, Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya-Alanya arasındaki 405 kilometre uzunluğundaki Keykubad Göç ve Kervan Yolu turizme açıldı.

Projenin turizme açılışını taçlandıran iki büyük tanıtım yürüyüşü, binlerce yıllık rotalarda toplam 360 doğa ve tarih tutkununun katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ve Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen etkinliklerde, Anadolu’nun kadim izleri adım adım keşfedildi. İlk yürüyüşte, Alanya Güneycik’ten Çıplaklı’ya uzanan 71 kilometre uzunluğundaki rota, antik köprüler, taş döşeli yollar ve Toroslar’ın yemyeşil yaylaları eşliğinde tamamlandı. Katılımcılar, Ali Köprüsü’nün gizemli efsanesinden, Mahmud Seydi Türbesi’nin manevi atmosferine, şifalı çeşmelerden Colybrassus’an antik mezarlarına kadar tarihin derinliklerine yolculuk yaptı. İkinci etkinlikte ise Meram Gavur Gölü’nden başlayıp, Şeyh Abdulmuttalip ve Şeyh Muhammed Arif Türbeleri’nin huzur dolu havasında yer alan Evliyatekke Köyüne ulaşıldı. Yolculuk, Kapadokya’yı aratmayan peri bacaları ve Bizans keşişlerinin sığındığı Kilistra Antik Kenti’nde 17 kilometrelik yürüyüşün ardından son buldu. Her iki yürüyüş de katılımcılara, antik medeniyetlerin izinde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bu etkileyici organizasyonla, Keykubad Göç ve Kervan Yolu’nun hem doğaseverler hem de tarih meraklıları için bir buluşma noktası olduğu bir kez daha kanıtlandı.

"Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür"

İlk yürüyüşe katılan doğasever Ümmühan Ekiz, 2014’ten bu yana birçok rotada yürüdüğünü belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Gezgin Bryan Dennis Keith de Amerika’dan geldiğini ifade ederek, çok keyifli bir bir beş günlük tur olduğunu, geçen sene Zenginbar Yolu’na da katıldığını ifade etti.

Turizmci Arkeolog Osman Yılmaz, "Bu hatlar sadece üzerinde yürümek için yapılmış patikalar ya da yollar değil; bunlar halkların kültürlerini, ezgilerini, hikayelerini karşılıklı iki payitaht arasında aktaran kültür nehirleri. Her zaman bu iki şehir birbirine bağlı kalmıştır. Yıllardır biz burada yürüyüş yapıyorduk. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediyesi ön ayak oldu. Bugün hep beraber yürüdük. Bunlar geleceğe bırakılan miras. Her şey denizden, kumdan ibaret değil. Gelsinler insanlar burada yürüsün" diye konuştu.

Antalya Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü Başkanı Tuncer Koç ise, muhteşem bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Katılan herkese teşekkür ediyorum, ayrıca bu organizasyonu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklere de inşallah hep birlikte başlarız sağlıklı bir şekilde bitiririz" ifadelerini kullandı.

İkinci yürüyüş etkinliğine katılan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş güzergahının turizme kazandırılmasındaki payına dikkati çekerek, "Bu yolun yapımında uygulanmasında katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarihin ve doğanın izinde bir yolculuk

Konya’dan Alanya’ya uzanan Keykubad Yolu, Helenistik dönemden Selçuklu’ya, Roma’dan Bizans’a kadar medeniyetlerin kesiştiği bir köprü niteliği taşıyor. Restore edilen kervansaraylar, taş döşeli yollar ve antik kentlerle bezeli güzergah, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri Mavi Boğaz Kanyonu’nun devasa kayalıklarından Aygırdibi Şelalesi’nin coşkusuna, Alara Çayı’nın berrak sularından Colybrassus Antik Kenti’nin sır dolu kalıntılarına taşıyor.

Prof. Dr. Hasan Bahar ve Prof. Dr. Osman Doğanay’ın bilimsel katkıları, Antalya Dağcılık Kulübü’nün saha araştırmaları ve uluslararası işaretlemelerle hazırlanan proje, Konya ve Antalya Orman Bölge Müdürlükleri’nin desteğiyle tescillendi.